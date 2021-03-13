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"قتل طفلة ومتاجرة بالآلام الغلابة"..أسبوع دموي و٤ ضحايا بمحافظة الجيزة

السبت 13/مارس/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهدت محافظة الجيزة، خلال الأيام السابقة، العديد من جرائم القتل،كانت تتراوح مابين  القتل وانتحال صفة طبيب لإيهام الغلابة  ومابين قتل طفلة لإخفاء جريمتها، ولكن والنتيجة واحدة.

وتنوعت تلك الجرائم في طريق تنفيذها، تارة بالخنق وتارة بإستخدام آلة حادة.

ترصد "بوابة الفجر" في هذا التقرير جرائم القتل التي شهدتها محافظة الجيزة خلال أسبوع.

طبيب مزيف يتاجر بالآم الغلابة بالصف

كارثة جديدة، وصدمة مدوية عاشها أهالي مركز الصف في محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية حين اكتشفوا أن طبيب النساء والتوليد المعروف، والذي تابع مئات الحالات من النساء الحوامل، اللاتي ذهبن إليه اعتقادا بأنه طبيب جيد، و"الفيزيتا" الخاصة به معقولة ومناسبة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، ليستفيقوا فيما بعد على صدمة أنه ليس طبيبا في الأصل وأنه استغل ظروفهم وخدعهم، وأنه لم يكن ملاكا من ملائكة الرحمة الذين يخففون الآلام، بل نصابا وأحد المحتالين الذين تاجروا بأوجاعهم وظروفهم.

فتمكنت الأجهزة الأمنية، بالقبض عليه، واعترف بارتكابه للواقعة، وقرر قاضي المعارضات حبسه ١٥ يوم على ذمة التحقيقات

سيدة تقتل نجلتها بمساعدة شقيقها وعمها بأوسيم

وشهد مركز أوسيم، جريمة جديدة، عندما أقدمت سيدة بقتل نجلتها الصغيرة، بالاشتراك مع شقيقها وعمها

وكشفت تحقيقات نيابة أوسيم، بشمال الجيزة،  في واقعة اتهام زوجة بقتل طفلتها وإلقاءها بترعة المريوطية بالهرم، أن الأم خنقت الطفلة مودة بالاشتراك مع عمها وشقيقها

وأضافت التحقيقات، أن الأم بعد خنفها للطفله وضعتها في جوال واتجهت بها لترعة المريوطية ووربطت الجوال بحجر، وقامت بإلقاءه بالترعة.

واعترفت المتهمة  أمام النيابة وتدعى "عدلية" أن عمها ويدعى " عبد المنجي" هو الذي خطط للواقعة

وأفادت في اعترافاتها أمام النيابة، أن زوجها ويدعى " أحمد.ع" حرر لها محضرًا قبل أسبوع من الواقعة، يتهمها بالزنا وأن الطفلة "مودة" التي تبلغ من العمر سنة ونصف لم تكن نجلته، بعد عمل التحاليل اللازمة.

مُسن يقتل زوجته بشاكوش بالعمرانية.

وشهدت منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، واقعة غريبة، حيث تم القصاص من مسن قتل زوجته بطريقة بشعة، فتم القصاص منه بطريقة سريعة ومباشرة، وكأن العدالة كانت له بالمرصاد، فحاول الهرب بعد مقتلها ولكنه صدمته سيارة، فأودت بحياته

تعود الواقعة إلى خلاف وقع بين رجل مسن، ٦٠ سنة، وزوجته، ربة منزل، فاستشاط الرجل غضبا، وحمل آلة حديدية (شاكوش)، وظل يضربها بها على رأسها حتى تهشمت جمجمتها.

انتحار عروسة إريترية بالطالبية

ومع نهاية الأسبوع الكارثي، كان لسيدة إريترية نهايتها عندما أقدمت على الإنتحار، بعد أيام قليلة من عرسها بالطالبية

وكشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل انتحار سيدة أفريقية من الطابق التاسع بالطالبية، أن السيدة في عقدها الثاني من العمر وتحمل جنسية دولة أريتريا.

وأفادت التحقيقات، أن السيدة أقدمت على الانتحار بعد ٤ أيام من زواجها، لمرورها بضائقة نفسية حزنًا على انتحار شقيقتها العام الماضي.

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