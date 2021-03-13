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"هنا في مصر" تعرف على أجمل شوارع العالم أثريًا وتراثيًا (مبيت)

السبت 13/مارس/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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يُعد شارع المعز لدين الله الفاطمي أهم وأشهر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم وهو الوحيد عالميًا الذي يضم أقدم وأجمل آثار إسلامية على جانبيه والمسجلة تراث عالمي ثقافي باليونسكو عام 1979 ضمن القاهرة الإسلامية.

وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف في تصريحات إلى الفجر، إن شارع المعز يبدأ من باب زويلة حتى باب الفتوح بطول 1200متر، وهو يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة، ويضم شوارع الخيامية والمغربلين وباب النصر، كما يمتد إلى شارع الجمالية من ناحية الشرق ويتقاطع عرضيًا مع شارع جوهر القائد وشارع الأزهر.

وأشار إلى أن الشارع يضم من الشمال باب الفتوح، جامع الحاكم بأمر الله،، مسجد وسبيل وكتاب سليمان أغا السلحدار، منزل وقف مصطفي جعفر السلحدار، الجامع الأقمر، سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا، قصر الأمير بشتاك، حمام السلطان إينال، المدرسة الكاملية، سبيل محمد على في النحاسين.

كما يضم مسجد ومدرسة الظاهر برقوق، مجموعة السلطان قلاوون، مدرسة وقبة نجم الدين أيوب، سبيل وكتاب خسرو باشا، مسجد ومدرسة الأشرف برسباى، مجموعة السلطان الغورى، سبيل محمد على بالعقادين، جامع المؤيد شيخ، وكالة نفيسة البيضاء، سبيل نفيسة البيضاء، باب زويلة هذا علاوة على معالم الشارع مع الشوارع المتقاطعة ومن أمثلتها تقاطعه مع الجمالية حيث بيت السحيمي ووكالة بازرعة.

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