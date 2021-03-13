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بايرن ميونخ يضرب فيردر بريمن بثلاثية ويواصل تربعه على قمة الدوري الألماني

السبت 13/مارس/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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ابتعد فريق بايرن ميونخ بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الألماني عن أقرب ملاحقيه لايبزج عبر الفوز على مضيفه فيردر بريمن 3 /1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من البوندسليجا.

وفي مباريات أخرى اكتسح فولفسبورج ضيفه شالكه 5 /صفر وفاز يونيون برلين على ضيفه كولن 2 /1 وماينز على ضيفه فرايبورج 1 /صفر.

وتقدم ليون جوريتسكا بهدف لبايرن ميونخ في الدقيقة 22 ثم أضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 35 قبل أن يختتم القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 67 فيما أحرز نيكلاس فولكروج الهدف الوحيد لبريمن في الدقيقة 86.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة بفارق خمس نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني والذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه انتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع مع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم.

وعلى ملعب فولكسفاجن أرينا، عمق فولفسبورج جراح ضيفه شالكه وفاز عليه بخمسة أهداف دون رد.

وافتتح فولفسبورج التسجيل بهدف عكسي أحرزه شكودرن موستافي لاعب شالكه بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أحرز فولفسبورج أربعة أهداف حملت توقيع فوتر فيجورست وريدل باكو وجوسيب بريكالو وماكسيميليان فيليب في الدقائق 51 و58 و64 و79.

رفع هذا الفوز رصيد فولفسبورج إلى 48 نقطة في المركز الثالث وظل شالكه في المركز الأخير برصيد عشر نقاط.

وعلى ملعب أوبل أرينا، ابتعد ماينز خطوة عن دائرة الهبوط بفوزه الصعب على ضيفه فرايبورج بهدف دون رد.

ويدين ماينز بالفضل في هذا الفوز لروبن كايسون الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 84.

ورفع الفوز رصيد ماينز إلى 21 نقطة ليتقدم من المركز قبل الأخير للمركز الثالث من القاع وتوقف رصيد فرايبورج عند 34 نقطة في المركز الثامن.

وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، قلب يونيون برلين تأخره بهدف أمام كولن إلى الفوز بهدفين.

وتقدم كولن بهدف عن طريق أوندريج دودا من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

ورد ماكس كروز بهدف ليونيون برلين من ضربة جزاء في الدقيقة 48 ثم أحرز كريستوفر تريميل هدف الفوز في الدقيقة 67.

ورفع الفوز رصيد يونيون إلى 38 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد كولن عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

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