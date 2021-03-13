اتحاد الكرة يُجيب.. هل رفض محمد صلاح المشاركة في الأولمبياد؟





كشف مصدر مطلع داخل الإتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة رفض محمد صلاح جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.





الجبلاية تنفي رفض محمد صلاح المشاركة في أولمبياد طوكيو





نفى مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وصول خطاب من رامي عباس مدير أعمال محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بشأن رفض المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.





وكان العديد من التقارير قد زعمت رفض محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو يوليو المقبل، بدعوى تعارض رعاة الجبلاية مع الشركات العالمية الراعية للنجم المصري.





من جانبه أكد مصدر مطلع داخل الإتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك اتصالات ودية جمعت أحمد مجاهد رئيس الجبلاية مع محمد صلاح، الذي وافق بشكل شخصي على المشاركة مع المنتخب الأولمبي في طوكيو.





وأتم المصدر موضحا أن محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، طلب من رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، الإنتظار لمعرفة موقف إدراة الريدز وعلى أساس ذلك سيتحدد قراره النهائي.



