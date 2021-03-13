بنزيمة: فخور بما قدمته أمام إلتشي.. وتقدم المنافس منحنا الدافع للفوز









قال الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريقه ريال مدريد، إنه فخور بما قدمه في مباراة اليوم مع فريقه ضد إلتشي ونجاحه في قيادة الفريق الملكي لتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.





وأضاف بنزيمة عقب نهاية المباراة :"أنا فخورٌ بما قدمته في هذه المباراة، لقد كانت مباراة صعبة".





وتابع :"الشوط الأول كان غريبًا لأننا افتقرنا للحركة، في الشوط الثاني هدف الخصم حفزنا لتقديم المزيد، وسجلنا أهداف الفوز".





وزاد :" في كل مرة ندخل لأرضية الملعب، نعلم بأنه يتعين علينا تقديم المزيد للوصول للصدارة".





ونجح ريال مدريد في قلب تأخره أمام ضيفه إلتشي بهدف للفوز بهدفين في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.



