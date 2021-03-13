أول تعليق من زيدان على فوز ريال مدريد المثير أمام إلتشي

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن الفوز الذي حققه فريقه على ضيفه إلتشي بهدفين مقابل هدف اليوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا" نتيجة عادلة.





وأضاف زيدان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"نحن نؤمن بما نقوم به، لقد عانينا قليلًا ولكن بالصبر عدنا، هي نتيجة عادلة".





وتابع :"لقد أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل ولم نسجل، لقد استطعنا العودة في النتيجة بهدفين جميلين، المشاعر جيدة".





وزاد :"لا يمكننا أن نضيع العديد من النقاط، بقي 12 مباراة وسنواصل العمل في الفترة المقبلة".





وعن اللعب بـ3 مدافعين قال زيزو :" كان خيارًا لدينا، نحن نلعب بهذه الطريقة في أوقاتٍ مختلفة، أردنا أن نلعب على العمق أكثر".





وأشار :"أنا لن أتدخل بما يقوم به الحكم، هو يقوم بعمله ونحن نحاول القيام بعملنا، رأيت اللقطة ويبدو بأن لنا ركلة جزاء، ولكن في النهاية هذا قرار الحكم".





وأوضح :"إلتشي يدافعون بشكلٍ جيد وأقوياء من الناحية البدنية، هذه الأندية تجعل منافسيها يعانون دائمًا، لذلك كان علينا إيجاد الحل ووجدنا الثغرة".





وأردف :"صحيحٌ بأننا نعاني ضد الأندية التي تتكتل في الخلف، ولكن عندما تتعقد الأمور علينا أن نكون هادئين من أجل الحصول على ثغرة واستغلال الفرصة".





وأكمل :"أحببت الشخصية التي ظهر بها الفريق، ولكنني أرغب بتسجيل الأهداف بشكلٍ مبكر والحصول على مباراة أكثر هدوءًا، نحن لا زلنا على قيد الحياة في منافستين وسنواصل القتال".





وأردف :"العودة في النتيجة مهمة جدًّا، وتعطينا المزيد لما سنواجهه في الليجا وكذلك في دوري الأبطال".



