الباز": نعيش عصر الإحياء الكامل لمصر,, فيديو"



أكد الإعلامي محمد الباز، أننا نعيش عصر الإحياء الكامل لمصر، مشيرا إلى أن هناك توجه لإحياء وتجديد كل شبر على أرض مصر، بدليل قيام الدولة ببناء مدن جديدة، وتطوير أيضًا القاهرة التاريخية.



وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة تقوم طول الوقت بحوار مباشر مع الناس، منوها أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث مع المواطنين في القاهرة التاريخية، وناقشهم حول الارتقاء بالحرف اليدوية، واسمتع على اقتراحاتهم حول التطوير.

وأضاف "الباز"، أن الحكومة تتحدث مع الناش وتتناقش معهم لأننا نعيش في دولة رشيدة وليست دولة غشيمة تفعل ما تريد، منوها أن نعيش عصر الإحياء الحقيقي للقاهرة التاريخية.