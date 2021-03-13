"الديهي": تصريحات "أردوغان" حول مصر مكايدة لليونان



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حالة غزل بجميع أنواعه من قبل المسئولين في تركيا تجاه مصر، انتهت بتصريحات الرئيس التركي، الذي يتودد إلى مصر، معقبًا: "الغضنفر اللي كان بيقول خطب نارية عن مصر وأن ما حدث بمصر انقلاب وليس ثورة، اتفرجوا عليه وشوفوا حالوا الآن لكونه استشعر ان مصر كبرت وعلت وارتفعت وأصبحت قوية ومؤثرة في المعادلة الإقليمية وهو عنده صفر علاقات وانهيار اقتصادي وغيره".

وأذاع "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال خلالها: "إن التعاون بين بلاده ومصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد مستمر، وأضاف قلوبنا أن يستمر التعاون في هذه المجالات الاستخباراتية والاقتصادية، وبعد المفاوضات السياسية والدبلوماسية، بالطبع سنخطو للأمام".

وأكد "الديهي"، أن "أردوغان" مثل الزوجة الثانية في غيرته من اليونان، وتصريحاته مكايدة لليونان، مشددًا على أن مصر يحكمها مصالح وتريد احترام متبادل، مشددًا على أن ما يحدث زلزال في المشهد التركي.

