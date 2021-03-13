نشرة أخبار قنا اليوم السبت 13-3-2021 .. وزير المالية يفتتح مبنى مطور والقبض على هارب من المؤبد

شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم السبت، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-





بالصور.. "وزير المالية" يفتتح مبنى المديرية في قنا بعد تطويره



افتتح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أعمال تطوير المديرية المالية، بمحافظة قنا، بحضور محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات الأمنية والتنفيذية.



حيث تم تطوير ورفع كفاءة مبني المديرية بتكلفة حوالي 3 مليون و500 ألف جنية بتمويل من وزارة المالية، وأن المبني يقع على مساحة 800 متر مربع ويتكون من 5 طوابق، مشيرا اللي ان أعمال التطوير تأتي في إطار خطة وزارة المالية للارتقاء بكافة مقار المديريات المالية بالمحافظات، وذلك من اجل تنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين وتطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.



"أمن قنا" يضبط هاربا من المؤبد متهم بقتل مواطن وإصابة أمين شرطة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عنصر إجرامى بأسوان قام بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية مما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة فرد شرطة.

وقال مصدر أمني، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لكشف ملابسات وتحديد وضبط مرتكب واقعة قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على قوة أمنية أحدثت وفاة شخص وإصابة أمين شرطة.



وتابع المصدر، أن المتهم كان يستقل تروسيكل وقام بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز والفرار هاربًا، مما أدى إلى وفاة أحد المواطنين - سائق مركبة "توك توك" تصادف مرورة بالمركبة قيادته بمكان الواقعة، وإصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث المركز بطلق نارى.





محافظ قنا: التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة أسهم في توفير بيانات لحظية للمحافظين



أعرب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تقديره للجهود المثمرة التى يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية فى التطوير والميكنة؛ لتعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، مشيدًا بالتنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، الذى أسهم في توفير بيانات لحظية للمحافظين عن الموقف التنفيذي لموازنات محافظاتهم؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالى.





رئيس مديريات المالية: توحيد البرامج التدريبية الخاصة بالعاملين وتطويرها وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية (صور)



قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن المقر الجديد بقنا تم تجهيزه بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن ميكنة نُظم العمل بشكل كامل، على النحو الذى يسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن هذا المقر يُعد نموذجًا جديدًا لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمى وفق أحدث الخبرات والممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.



وأضاف، أنه تم توحيد البرامج التدريبية الخاصة بالعاملين وتطويرها وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية بحيث تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يتسق مع جهود وزارة المالية في إرساء دعائم التحول الرقمى، على النحو الذى يضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.