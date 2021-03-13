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لماذا جاءت الموجة الثالثة لفيروس كورونا أسرع من الأوبئة الأخرى؟ أستاذ المناعة يُجيب

السبت 13/مارس/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا التي وصلت في بعض الدول الأوروبية جاءت أسرع بكثير من الأوبئة السابقة من نفس عائلة الكورونا، ولكنها كانت أخف وأهدى من الموجتين الأولى والثانية.

وأضاف "عنان" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن فيروس كورونا أخذ صفة الانتشار من الأنفلونزا والخطوة من عائلته، مشيرًا إلى أن أغلب الأوبئة تأتي في موجة واحدة قوية وتنتهي ولكن هذا لم يحدث مع الكورونا.

وتابع " الجهاز المناعي يعمل بشكل أفضل في الصيف عنه في الشتاء، ولكن أغلب الموجات تأتي في فصل الشتاء، خاصة أن أغلب الدول لم تقوم بالإغلاق مثلما حدث في الموجة الأولى وكان فيه عودة ثانية للحياة".

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