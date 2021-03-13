محمود بسيوني: هناك استغلال سياسي لملف حقوق الإنسان للإساءة لمصر

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محمود بسيوني: هناك استغلال سياسي لملف حقوق الإنسان للإساءة لمصر
السبت 13/مارس/2021 - 09:11 م
داليا الحسين
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أكد الكاتب محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن مجلس حقوق الإنسان هو في الأساس يقوم بعمل للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في كل دول العالم، وليس ممارسة الوصايا على الدول، منوها أنه يقوم بتوجيه ملاحظات للدول بناء على تقارير معينة تصدر عن منظمات المجتمع المدني.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن ما حدث أمس من إصدار بيان لإدانة مصر في ملف حقوق الإنسان هو خرق لآلية العمل في مجلس حقوق الإنسان.
ولفت "بسيوني"، إلى أن كل السجون المصرية مفتوحة للزيارت أمام منظمات المجتمع المدني وكثير من المنظمات الدولية زارت السجون المصرية وأصدرت بيانات تؤكد حدوث تطوير في معاملة السجناء.
وتابع: "ما حدث أمس هو شكل من أشكال الاستغلال السياسي لملف حقوق الانسان"، منوها أن منظمات حقوق الانسان المسيسة تتجاهل ما تحدثه مصر من تقدم في ملف حقوق الإنسان.
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