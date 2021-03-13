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محمود بسيوني: هناك استغلال سياسي لملف حقوق الإنسان للإساءة لمصر

السبت 13/مارس/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الكاتب محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن مجلس حقوق الإنسان هو في الأساس يقوم بعمل للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في كل دول العالم، وليس ممارسة الوصايا على الدول، منوها أنه يقوم بتوجيه ملاحظات للدول بناء على تقارير معينة تصدر عن منظمات المجتمع المدني.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن ما حدث أمس من إصدار بيان لإدانة مصر في ملف حقوق الإنسان هو خرق لآلية العمل في مجلس حقوق الإنسان.

ولفت "بسيوني"، إلى أن كل السجون المصرية مفتوحة للزيارت أمام منظمات المجتمع المدني وكثير من المنظمات الدولية زارت السجون المصرية وأصدرت بيانات تؤكد حدوث تطوير في معاملة السجناء.

وتابع: "ما حدث أمس هو شكل من أشكال الاستغلال السياسي لملف حقوق الانسان"، منوها أن منظمات حقوق الانسان المسيسة تتجاهل ما تحدثه مصر من تقدم في ملف حقوق الإنسان.

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