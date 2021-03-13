إحباط ترويج 164 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية على الأسواق

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي، في مجال الثروة الزراعية تم ضبط (شركة ومصنع) بمضبوطات (164،375 طن أعلاف، منتهية الصلاحية وبدون بيانات) بنطاق مديرية أمن المنوفية، وضبط (4 محلات جزارة) بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت ( 50 كيلو جرام لحوم) ذبح خارج المجازر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، في مجال حماية البيئة





كما تم ضبط (شركة ومصنع) بنطاق مديرية أمن المنوفية، بمضبوطات بلغت (59،872 طن مواد غذائية) بدون بيانات ومجهولة المصدر متغيرة الخواص الطبيعية الطبيعية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية ومجهولة المصدر، وفي مجال الصحة العامة ضبط (مستودع بدون ترخيص) بنطاق مديرية أمن الشرقية، بمضبوطات بلغت (30 طن مواد خام نفايات ومخلفات طبية خطرة) مجهولة المصدر، عوادم السيارات.





كما ضبط (20 سيارة) لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن الجيزة، ضبط قضية "زيادة ضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال حماية الثروة السمكية، ضبط (25) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال حماية الملاحة الداخلية ضبط (14) وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.