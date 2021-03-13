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تعرف على سعر ومواصفات سيارة نيسان قاشقاي موديل 2021

السبت 13/مارس/2021 - 09:18 م
سيارة نيسان قاشقاي 2021
سيارة نيسان قاشقاي 2021
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طرحت شركة نيسان العديد من الفئات لسيارتها نيسان قاشقاي وبأسعار مختلفة، تتفاوت بحسب مواصفات كل سيارة، إلى جانب الكماليات التي تتمتع بها.

سعر سيارة نيسان قاشقاي 2021

وبلغ سعر سيارة نيسان قاشقاي بفئتها الأولى 371.4 ألف جنيه والتي يطلق عليها "فيزيا"، بينما بلغت سعر الفئة الثانية والتي تسمى "أكسينتا" 407.4 ألف، والثالثة «التي يطلق عليها "تكنا" بلغت 436.4 ألف، والفئة الرابعة  "تكنا بوس" بـ445.5 ألف جنيه.

نيسان قاشقاي 2021

مواصفات سيارة نيسان قاشقاي 2021

وتعتبر سيارة نيسان قاشقاي من السيارات الرياضية، والتي تقدم بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة 115 حصانا، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى.

تسارع سيارة نيسان قاشقاي

كما تعتمد سيارة نيسان قاشقاي  على منظومة الجر الأمامي وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 12.9 ثانية، بحسب البيانات الرسمية المعلنة من نيسان.

نيسان قاشقاي 2021

استخدام سيارة نيسان قاشقاي للوقود

وتتميز سيارة نيسان قاشقاي 2021 باعتماديتها الشديدة، حيث تستهلك نحو 5.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلو مترا، ما يمثل ميزة كبيرة تهم من يختارون هذه العلامة.

طول وارتفاع سيارة نيسان قاشقاي

ويبلغ طول سيارة نيسان قاشقاي 4377 مم، والعرض 1806 مم، كما أنها بارتفاع 1590 مم، كما بها شنطة واسعة تسع 430 لتر، ما يجعلها مناسبة للسفر والرحلات.

وسائل الأمان في سيارة نيسان قاشقاي

وتوجد العديد من وسائل الأمان في سيارة نيسان قاشقاي 2021، حيث تتضمن وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS – مع توزيع الفرامل EB – مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدرات.

سيارة نيسان قاشقاي والمزايا الرياضية

ويميز سيارة نيسان قاشقاي 2021، بأنها تعتمد على إطارات بجنوط رياضية 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفى معتم، وعجلة القيادة متعددة الوسائط، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكى، إلى جانب الأنظمة الترفيهية من مكبرات الصوت وشاشة الوسائط.

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