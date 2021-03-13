أمريكا تهدد بفرض عقوبات على معرقلي حكومة ليبيا الجديدة

جددت الولايات المتحدة، السبت، ضرورة انسحاب الدول الأجنبية التي ترسل المرتزقة والأسلحة إلى ليبيان مهددة بفرض عقوبات على منتهكي العملية السياسية بليبيا.





وتقدم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان اليوم بالتهنئة بالنيابة عن الرئيس جو بايدن للشعب الليبي على تأليف حكومة وحدة وطنية تقود ليبيا نحو الانتخابات في ديسمبر المقبل، مشددا على أن الليبيين يستحقون أن يختاروا قادتهم عبر عملية ديمقراطية، ويستعيدوا سيادتهم بعيدا عن التدخل الأجنبي.





وقال سوليفان إن الولايات المتحدة ستعزّز المساءلة لأي طرف يسعى لتقويض خارطة الطريق الانتخابية التي وضعها الليبيون، مشيرا إلى فشل منطق التصعيد العسكري الفارغ.





وأكد المسؤول الأمريكي أن الفرصة الآن سانحةٌ لليبيين لحل خلافاتهم سلميا والمشاركة في حقبة جديدة من القانون والنظام.



