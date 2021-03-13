نشأت الديهي يهاجم البرادعي: "يصطاد في الماء العكر".. والسبب



استنكر الإعلامي نشأت الديهي، تعليق الدكتور محمد البرادعي، عبر صفحته على "تويتر" على بيان المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان في مصر الذي قال فيه: "إن لابد وان كل مصري أيا كانت توجهاته يشعر بالألم من حدة البيان الصادر بشأن حقوق الانسان من أكثر الدول دعما لمصر سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وأنه يتوجس كذلك من تداعياته بصرف النظر عن أي خلافات قد تكون حول تفاصيل البيان هناك حاجة ماسة لمراجعة شاملة للكثير من السياسات والممارسات".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت،: "البرادعي مصاب بحالة بالهذيان وتبول لا إرادي، ووصل لمرحلة التخاريف، إحنا لا عندنا آلم ولا عمر، رجل لا يظهر سوى في الظلام، ويصطاد في الماء العكر".

وأكد، أن "البرادعي" لا يعلق سوى على الاحداث التي ذات صبغة دولية، متسائلًا: "هل سبق للبرادعي أن علق أو اعترض على حادث إرهابي، مؤكدًا أن "البرادعي" رجل رخو لا قيمة له يمسك العصا من المنتصف ودائمًا مختبئ في المنطقة الرمادية.

