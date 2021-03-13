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"الديهي": بيان المجلس الدولي لحقوق الإنسان "مفضوح"

السبت 13/مارس/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الصادر بتوقيع أكثر من 31 دولة والمقدم من فنلندا، والذي يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر مفضوح وليس فاضحًا، ولا قيمة له ومكانه سله المهملات.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هذا البيان صدر بتوجهات سياسية حمقاء لمن وقع عليه، مؤكدًا أن هذه الدول بصمت على ما تم الإملاء عليه من قبل بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دول أخرى بصقت على مثل هذه التقارير وهما 64 دولة ردوا ببيان مقدم من كوبا، وبيان أخر مقدم من بيلاروسيا ووقع عليه 72 دولة أكدوا أن ما يجرى تسييس لحقوق الإنسان.
وتابع، أننا أمام حرب تقارير وتقارير مضادة، متسائلًا: "لماذا مصر؟، ولماذا الآن؟، ولماذا هذه الدول؟، ومن كلف هذه المنظمات أن تتحدث باسم الشعب المصري؟"، مؤكدًا أن هذه الدولة تتحدث بلغة أمريكية والتي تهدف لمحاربة الدول التي رفضت الدخول مع أمريكا في حربها الضروس ضد الصين.
وشدد، على أن مصر ليس لديها ما تخفيه ولا يوجد على راسها بطحة، معقبًا: "أهل مكة أدرى بشعابها، ومصر بها الكثير من القوانين التي تحمي حقوق الإنسان، وهناك ملاحظات على حقوق الإنسان في مصر، والدولة المصري تحاول أن تتلاشي هذا النقص".

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بيان حقوق الانسان

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