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رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان: تقرير المجلس الدولي لا يستدعي الاهتمام

السبت 13/مارس/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الصادر بتوقيع أكثر من 31 دولة، والذي يتحدث عن حقوق الإنسان في مصر ليس مستغرب، فهو بيان متجرد من أي معلومات تم استيقاءها من الجهات الرسمية بالدولة وهذا البيان فجر نفسه ذاتيًا.
وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن توقيت إصدار البيان يتواكب مع الضغوط التي تمارس ضد مصر خاصة فيما يتعلق بسد النهضة، متسائلًا: لماذا يتم اختزال حقوق الإنسان في تضييق حقوق وحرية التعبير، مشددًا على ضرورة الحديث عن حقوق المسلمين في أوروبا وما يتعرضوا له من مضايقات والتعامل معهم على أنهم أقليات، وما تتعرض لها المرأة المسلمة من منعها من ارتداء الحجاب بهذه الدول الأوروبية متسائلًا: "أليس هذا انتهاك لحقوق الإنسان؟".
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما جاء بالبيان لا يستدعي الاهتمام، فلو كانت هذه الدول حسنة النية بالنسبة لمصر عليهم التواصل مع الجهات الرسمية أو البرلمان المصري بغرفتي للتعرف على حقيقة الأوضاع في مصر.

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بيان حقوق الانسان

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