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نهاد أبو القمصان عن بيان الدولي لحقوق الإنسان: "مصر العين عليها"

السبت 13/مارس/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن قضايا حقوق الإنسان أصبحت عالمية ولم تعد شان محلي، ويمكن لمصر إصدار بيانات بالتعاون مع عدد من الدول عن حقوق الإنسان في دول أخرى.
وأضافت "نهاد أبو القمصان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن مصر العين عليها وهناك منظمات تابعة لمصريين في الخارج، أو لمنظمات خارجية تتابع ما يحدث في مصر بدقة، مؤكدة أننا علينا مسئولية توضيح ما يتم من انجازات للخارج، وأن يتم تفعيل دور الهيئة العامة للاستعلامات بشكل أكبر.
وتابعت، أنه يجب الرد على بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حول حقوق الإنسان في مصر على حسب مدى دقة المعلومات الموجودة به، مع إتاحة المعلومات الصحيحة بلغات مختلفة، مع مراجعة بعض الملفات داخل مصر وهي الحبس الاحتياطي الذي تحول لعقوبة إضافية، بحيث يتم الإحالة للمحاكمة أو خروج المتهمين عقب انقضاء مدة الحبس الاحتياطي.
وأكدت، أن بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف آلية منهجية معروفة وليس مزعج بالنسبة لنا، معقبة: "إحنا اولى بترتيب بيتنا".

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