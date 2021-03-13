أيمن ناصري: المنظمات الحقوقية فقدت الكثير من النزاهة والشفافية

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أيمن ناصري: المنظمات الحقوقية فقدت الكثير من النزاهة والشفافية
السبت 13/مارس/2021 - 09:29 م
داليا الحسين
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قال أيمن ناصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جينيف، إن المنظمات الحقوقية حولوا مجلس حقوق الإنسان إلى مكان للتراشق السياسي، مشيرا إلى أن السياسة أصبحت تتحكم في ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الموقف الذي حدث أمس من توجيه 31 دولة بيان للهجوم على مصر في ملف حقوق الإنسان جاء بعد تغيير الإدارة الأمريكية، وتولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية، لافتا إلى أن 28 دولة تقدموا بشكوى لإدانة مصر في ملف حقوق الإنسان وهذا كان بعد ثورة 30 يونيو.
وأكد "ناصري"، أن هناك العديد من المنظمات الحقوقة فثقدت الكثير من النزاهة والشفافية وتعمل لحساب دول بعينها.
وتابع: "يجب أن يكون هناك معاملة بالمثل من قبل وزارة الخارجية للرد على الدول المهاجمة لمصر، ويجب أيضًا أن يكون هناك موقف مصري من الدول التي تدين مصر في ملف حقوق الإنسان وتكون المعاملة بالمثل".
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