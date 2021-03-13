أيمن ناصري: المنظمات الحقوقية فقدت الكثير من النزاهة والشفافية



قال أيمن ناصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جينيف، إن المنظمات الحقوقية حولوا مجلس حقوق الإنسان إلى مكان للتراشق السياسي، مشيرا إلى أن السياسة أصبحت تتحكم في ملف حقوق الإنسان في مصر.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الموقف الذي حدث أمس من توجيه 31 دولة بيان للهجوم على مصر في ملف حقوق الإنسان جاء بعد تغيير الإدارة الأمريكية، وتولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية، لافتا إلى أن 28 دولة تقدموا بشكوى لإدانة مصر في ملف حقوق الإنسان وهذا كان بعد ثورة 30 يونيو.



وأكد "ناصري"، أن هناك العديد من المنظمات الحقوقة فثقدت الكثير من النزاهة والشفافية وتعمل لحساب دول بعينها.



وتابع: "يجب أن يكون هناك معاملة بالمثل من قبل وزارة الخارجية للرد على الدول المهاجمة لمصر، ويجب أيضًا أن يكون هناك موقف مصري من الدول التي تدين مصر في ملف حقوق الإنسان وتكون المعاملة بالمثل".