Advertisements

فوربس: 3 سعوديات ضمن أقوى 10 سيدات أعمال بالشرق الأوسط

السبت 13/مارس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
Advertisements

كشفت فوربس الشرق الأوسط قائمة «أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2020» وتضم أقوى 100 سيدة يترأسن عدداً من كبريات الشركات الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط.

وضمت القائمة التي أصدرتها «فوربس» 3 سيدات سعوديات ضمن العشر الأول، إذ احتلت الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية رانيا نشار المرتبة الثالثة، تلتها رئيس مجلس إدارة سوق المال السعودي سارة السحيمي في المرتبة الرابعة، وجاءت رئيس مجلس إدارة بنك ساب لبنى العليان في المرتبة الخامسة.

أخبار تهمك

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 10 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 14 ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ يوم

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يومين

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ يوم

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ يوم

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

09:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين