فوربس: 3 سعوديات ضمن أقوى 10 سيدات أعمال بالشرق الأوسط





كشفت فوربس الشرق الأوسط قائمة «أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2020» وتضم أقوى 100 سيدة يترأسن عدداً من كبريات الشركات الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط.



