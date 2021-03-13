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فوربس: 3 سعوديات ضمن أقوى 10 سيدات أعمال بالشرق الأوسط
السبت 13/مارس/2021 - 09:28 م
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كشفت فوربس الشرق الأوسط قائمة «أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2020» وتضم أقوى 100 سيدة يترأسن عدداً من كبريات الشركات الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط.
وضمت القائمة التي أصدرتها «فوربس» 3 سيدات سعوديات ضمن العشر الأول، إذ احتلت الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية رانيا نشار المرتبة الثالثة، تلتها رئيس مجلس إدارة سوق المال السعودي سارة السحيمي في المرتبة الرابعة، وجاءت رئيس مجلس إدارة بنك ساب لبنى العليان في المرتبة الخامسة.
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