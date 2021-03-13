خيري رمضان: برنامج "تحريك الصور" على فيسبوك لا علاقة له بالمعاصي وبعيد عن الموتى



أكد الإعلامي خيري رمضان، أن هناك جدل ديني كبير نشأ خلال الفترة الأخيرة حول تطبيق "تحريك الصور" على صفحات السوشيال ميديا، متساءلًا: "لماذا نُدخل هذه البرامج في دائرة الحرام والحلال".



وأضاف "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الموضوع ليس له علاقة بالمعاصي والكبائر والمحرمات، مؤكدًا أن هناك من حول اسم التطبيق لأسم أخر "إحياء الموتى"، مشددًا على أن لا علاقة له بإحياء الموتى، فقط هو تحريك صورة على الأجهزة الخاصة بك.



وأشار إلى أن هذا البرنامج واحد من ضمن 500 برنامج موجود، متابعًا: "لماذا دائمًا عن الخلط بين الأشياء في حياتنا"، مطالبا بتشريعات جديدة خاصة باستخدام السوشيال ميديا، حيث إنه من الممكن أن يُستخدم البرنامج في الجريمة.