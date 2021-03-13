Advertisements

في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)

السبت 13/مارس/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
سعد نبيل _ هشام مارسليوا
Advertisements
نظمت "ريدبل"، أمس الجمعة، تحدي جديد بفتح جولات لرقص "بريك دانس"، وذلك بإحدى ساعات "بووك اوف كايرو"، بمدينه الشيخ زايد اكتوب، حيث شارك في التحديد عدد ملحوظ من الموهبين والراقصين من مختلف البلاد والاعمار.

وعلى مدار أكثر من ساعتين، وعلى أنغام مختلفه من اشكال المزيكا، شاهد أبرز المتاسبقين مهارتهم للجهور، من خلال الارتجال  وسرعة الرقص أمام بعضهم البعض.


واكدت "ريدبل"، على أن الرقص مع ريدبل يعد أسلوب جديد وجوله أخري نت الأستمتاع بالارتجال في الرقص لمستوى أخر.
في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)
في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)
في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)
في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)
في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)
في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)
في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)
في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)
في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)
في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)
في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)
في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)
في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)
في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)

أخبار تهمك

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ يوم

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ يوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ ساعتين

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ يوم

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 7 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يومين

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

09:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين