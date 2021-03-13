في عشق الرقص علي المزيكا.. ريدبل توثق رحلك الاستمتاع (صور)

نظمت "ريدبل"، أمس الجمعة، تحدي جديد بفتح جولات لرقص "بريك دانس"، وذلك بإحدى ساعات "بووك اوف كايرو"، بمدينه الشيخ زايد اكتوب، حيث شارك في التحديد عدد ملحوظ من الموهبين والراقصين من مختلف البلاد والاعمار.





وعلى مدار أكثر من ساعتين، وعلى أنغام مختلفه من اشكال المزيكا، شاهد أبرز المتاسبقين مهارتهم للجهور، من خلال الارتجال وسرعة الرقص أمام بعضهم البعض.







