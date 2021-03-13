جماهير الزمالك تترقب موعد صدور الحكم الخاص بعودة مرتضي منصور

يترقب عشاق ومحبي نادي الزمالك، حكم المحكمة الإدارية العليا المقرر صدوره يوم الاثنين المقبل الخامس عشر من شهر مارس الجاري، والخاص بالطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.





حيث قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار حل مجلس إدارة النادي، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.





ومن المقرر أن تقول المحكمة كلمتها النهائية الباتة بشأن إمكانية عودة مرتضى منصور ومجلسه إلى نادي الزمالك مره أخرى.





حيث يوجد سيناريوهان أمام المحكمة العليا، أولهما تحكم بقبول طعن مرتضى ليعود إلى نادي الزمالك ومعه باقي الأعضاء الطاعنين، أو القضاء بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بحل النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه في حكم نهائي غير قابل للطعن.





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



