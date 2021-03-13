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بيراميدز يحقق 4 انتصارات على التوالي لأول مرة هذا الموسم
السبت 13/مارس/2021 - 09:30 م
عمرو مصطفى
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استعاد الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مستواه المميز
بعدما حقق الفوز فى ٤ مباريات على التوالي سواء فى بطولة الدوري الممتاز او كأس الكونفيدرالية
الأفريقية أو كأس مصر.
وخلال الفترة الأخيرة يقدم فريق بيراميدز مستويات مميزة تحت
قيادة الأرجنتيني أروابارينا وذلك بعدما كانت النتائج متذبذبة معه فى بداية الموسم
الجاري.
يذكى أن بيراميدز كان قد فاز على المصري البورسعيدي ثم أسوان
قبل أن يتخطي نكانا فى الكونفيدرالية واليوم حقق الفوز على العبور فى كأس مصر.
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