حقق فيورنتينا فوزًا كبيرًا على مضيفه بينفينتو 4-1 اليوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت فوز ساسولو على ضيفه فيرونا 3-2.



وعلى إستاد سانتا كولومبا، سجل المهاجم الصربي دوشان فلايوفيتش ثلاثة أهداف (هاتريك) لفيورنتينا في الشوط الأول وتحديداً في الدقائق التاسعة و27 و45.



وفي الشوط الثاني رد أرتور لونيتا بهدف لبينفينتو في الدقيقة 56 قبل أن يسجل فالينتين إيسيريك رابع أهداف فيورنتينا في الدقيقة 76.



الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق ثلاث نقاط عن بينفينتو صاحب المركز السادس عشر.



وعلى إستاد مابي، تقدم مانويل لوكاتيلي بهدف لساسولو في الدقيقة الرابعة ثم تعادل داركو لازوفيتش لفيرونا في الدقيقة 43.



وأضاف فيليب ديوريتشيتش الهدف الثاني لساسولو في الدقيقة 52، ثم أدرك فيديريكو ديماركو التعادل لفيرونا في الدقيقة 80.



لكن قبل ثمان دقائق من نهاية المباراة أحرز حامد جونيور تراوري هدف الفوز لساسولو.



ورفع ساسولو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة عن فيرونا صاحب المركز التاسع.