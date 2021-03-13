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لجنة الفيروسات: المتعافي من كورونا لا يحصل على اللقاح إلا بعد مرور 3 أشهر (فيديو)

السبت 13/مارس/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أوضح الدكتور أشرف حاتم، عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن تحقق مناعة القطيع ضد فيروس كورونا في مصر، يتطلب تكون أجسام مناعية لدى 70% من المجتمع.

وأشار "حاتم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه بحصول 50% من المجتمع على اللقاح، ووجود أجسام مناعية لدى 20% بالمجتمع نتيجة الإصابة السابقة، تكون تكونت مناعة القطيع في مصر.

وأوضح أننا في حاجة إلى توفر 100 مليون جرعة لنتمكن من تطعيم 50% من المجتمع وتتكون مناعة القطيع، منوها بأن المتعافي من فيروس كورونا لا يحصل على اللقاح إلا بعد 3 شهور.

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