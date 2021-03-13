لجنة الفيروسات: المتعافي من كورونا لا يحصل على اللقاح إلا بعد مرور 3 أشهر (فيديو)

أوضح الدكتور أشرف حاتم، عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن تحقق مناعة القطيع ضد فيروس كورونا في مصر، يتطلب تكون أجسام مناعية لدى 70% من المجتمع.



وأشار "حاتم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه بحصول 50% من المجتمع على اللقاح، ووجود أجسام مناعية لدى 20% بالمجتمع نتيجة الإصابة السابقة، تكون تكونت مناعة القطيع في مصر.



وأوضح أننا في حاجة إلى توفر 100 مليون جرعة لنتمكن من تطعيم 50% من المجتمع وتتكون مناعة القطيع، منوها بأن المتعافي من فيروس كورونا لا يحصل على اللقاح إلا بعد 3 شهور.

