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الطبيب محمود سامي يكشف تفاصيل حديثه مع الرئيس السيسي في يوم الشهيد

السبت 13/مارس/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الطبيب محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره أثناء عمله بمستشفيات العزل إبان أزمة فيروس كورونا، تفاصيل حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تكريم الرئيس له في يوم الشهيد.

وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن تكريم الرئيس له أسعده كثيرا، ومقابلة الرئيس السيس شرف لأي إنسان فهو إنسان مقاتل عظيم من طراز العظماء الكبار الذين قادوا مصر مثل أحمس.

وتابع أن الرئيس أثناء التكريم صافحه بحرارة، وقال له:"أنت بطل وأنا فخور بيك، وأنا بحب الابطال، وأنت بطل زيك زي أبطال القوات المسلحة، لأنك قدمت تضحية للدولة، وأنا عرفت قصتك، وفخور بيك، ومصر كلها تشكرك على تضحياتك"

واستكمل أن الرئيس سأله إذا ماكان يحتاج أي شيء، فرد عليه:" بأنه ليس لديه أي مطالب ويتمنى من الله أن يعينه على حكم مصر "

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