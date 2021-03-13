الجنيه الاسترليني يتراجع أمام الدولار

سجل الجنيه الإسترليني اليوم تراجع مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية منخفض مقابل الدولار بنسبة 0.52 % إلى 1.3921 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية