Advertisements
الجنيه الاسترليني يتراجع أمام الدولار
السبت 13/مارس/2021 - 09:38 م
Advertisements
سجل الجنيه الإسترليني اليوم تراجع مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية منخفض مقابل الدولار بنسبة 0.52 % إلى 1.3921 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية منخفض مقابل الدولار بنسبة 0.52 % إلى 1.3921 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements