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الجنيه الاسترليني يتراجع أمام الدولار

السبت 13/مارس/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
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سجل الجنيه الإسترليني اليوم تراجع مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية منخفض مقابل الدولار بنسبة 0.52 % إلى 1.3921 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية

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