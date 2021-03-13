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نائبة بـ"الشيوخ" تُرد بقوة على بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

السبت 13/مارس/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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انتقدت رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، بيان بعض المراكز والمنظمات الحقوقية، الإقليمية والدولية، لدعمها الصريح للإعلان المشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لما تضمنه من العديد من المغالطات المغايرة للحقيقة.

وقالت "رشا" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "لا يوجد أي صحفي أو مواطن قيد الحبس بدون أن يكون ارتكب جريمة"، مشيرًا إلى أن هذا البيان به الكثير من المعلومات المغلوطة.

وأشارت إلى أنه لم يدرج على قوائم الإرهاب إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمي، مؤكدًا أن حقوق الإنسان مكفولة بالدستور وان الديمقراطية طريق ومستقبل وأسلوب حياة تقوم به الدولة المصرية بوجود أكثر من 100 حزب سياسي وإعطاء الشعب حقه في صنع مستقبله وننفي ما نتهم به بالتضييق على المجتمع المدني.

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