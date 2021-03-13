الطبيب محمود سامي: لم أر ابني إلا أسبوعين فقط..وأحاول أن أتخيل ملامحه



قال الطبيب محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره أثناء عمله بمستشفيات العزل، إنه لم يرابنه سوى أسبوعين فقد، وبعداها فقد بصره.



وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه الآن يحاول أن يتخيل شكل ابنه، ومن يرونه يحاولون وصفه له للتعرف على ملامحه.



واستكمل أنه بعد الحادث، أصبح لديه فقدان في الإحساس في القدمين، ويخشى أن يركله بقدمه دون أن يشعر.



وواصل أن ابنه يتمتع بذكاء شديد، وأدرك أن هناك مشكلة في التواصل البصري بينهما، لذلك دائما يحاول أن يفتح عينيه دائما عندما يلاعبه.