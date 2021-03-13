Advertisements

رئيس مكافحة كورونا: الترويج لخطورة اللقاحات فى مصر اكاذيب وشائعات

السبت 13/مارس/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن هناك جرعات كافية من لقاح فيروس كورونا بعبوات كثيرة، حيث إن العبوات ستكفي كل مواطن سجل للحصول على اللقاح عبر صفحة وزارة الصحة.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك أكاذيب وشائعات تروج حول خطورة اللقاحات التي تجعل بعض المواطنين رافضين للحصول على اللقاح، مؤكدًا أن اللقاحات الموجودة في مصر هي آمنة وفعالة بدرجة كبيرة، متابعًا: "أي لقاح سيدخل مصر سيكون آمن.. واختيار اللقاح كان بشرط الأمان والفعالية".

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تقديم اللقاح لخط الدفاع الأول للأطباء والفرق الطبية، حيث إن الآن يتم تقديم اللقاح لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ونتعاقد على كميات كبيرة من اللقاحات، مناشدًا المواطنين التسجيل في مواقع الوزارة، متابعًا: "2021 سُنقدم اللقاحات للمستهدفين من المواطنين".

أخبار تهمك

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ يوم

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يومين

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ يوم

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

09:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين