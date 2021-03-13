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بعثة الأهلي تصل الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

السبت 13/مارس/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق غادرت مطار القاهرة الدولي في الثانية ظهر اليوم برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، على متن طائرة خاصة، في ظل سياسة النادي تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تتوجه البعثة إلى فندق الإقامة، ثم يحصل الفريق على راحة سلبية من تدريبات اليوم في الكونغو، على أن يتدرب الفريق غدٍ الأحد استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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