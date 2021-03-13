Advertisements

"الأثار" : جهاز موحد لإدارة منطقة القاهرة التاريخية يتبع مجلس الوزراء (فيديو)

السبت 13/مارس/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
علق الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الأثار الإسلامية والمسيحية واليهودية بوزارة الأثار المصرية على جولة رئيس الوزراء اليوم في منطقة القاهرة التاريخية قائلًا: " جولة رئيس الوزراء أثبتت خلفيته الأكاديمية والعلمية حيث تجلى ذلك وضوحًا في إدراكه لقيمة المباني وأهميتها في القاهرة التاريخية سواء المباني الاثرية أو التراثية".

وكشف في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أهمية تركيز رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على وجود كيان مؤسسي يدير منطقة القاهرة التاريخية، مؤكدًا أن الكيان الذي تكشفت عنه رئيس الوزراء في حواره مع الخبراء والأثريين اليوم أنه سيكون هيكل إداري تابع لمجلس الوزراء ولديه كافة الصلاحيات للتعامل مع القاهرة المسجلة في قائمة التراث العالمي لاسيما أن ملف إدارة الملف الخاص بالممتلك الثقافي هو أحد متطلبات " اليونسكو" ضمن عمليات التسجيل".

وذكر أن جولة مدبولي اليوم حملت في طياتها عدة رسائل مهمة وحالة أهمها طمأنة الشارع المصري بأن الاهتمام مازال ويزال يتعلق بمناطق القاهرة القديمة قائلًا: " رسالة طمأنة إن الدولة مش جاية تهد القديم ".

وحول عملية الترميم": "التمويل الكامل لكافة المشروعات المطروحة هو تمويل " دولة " وأؤكد على ذلك ونحن لا نتحدث عن الترميم فقط نتحدث عن إعادة تأهيل عمراني بكافة تفاصيله بما يضم ترميم الأثار التي تحتاج لذلك وكذا المباني ذات القيمة التراثية والمسجلة بالإضافة إلى ترميم مباني الأهالي والقاطنين وورشهم بالإضافة لتطوير شبكات الصرف".

أخبار تهمك

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ يوم

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 4 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يومين

بالأسماء.. قائمة الغائبين عن الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

06:51 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين