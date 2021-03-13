"الأثار" : جهاز موحد لإدارة منطقة القاهرة التاريخية يتبع مجلس الوزراء (فيديو)

علق الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الأثار الإسلامية والمسيحية واليهودية بوزارة الأثار المصرية على جولة رئيس الوزراء اليوم في منطقة القاهرة التاريخية قائلًا: " جولة رئيس الوزراء أثبتت خلفيته الأكاديمية والعلمية حيث تجلى ذلك وضوحًا في إدراكه لقيمة المباني وأهميتها في القاهرة التاريخية سواء المباني الاثرية أو التراثية".



وكشف في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أهمية تركيز رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على وجود كيان مؤسسي يدير منطقة القاهرة التاريخية، مؤكدًا أن الكيان الذي تكشفت عنه رئيس الوزراء في حواره مع الخبراء والأثريين اليوم أنه سيكون هيكل إداري تابع لمجلس الوزراء ولديه كافة الصلاحيات للتعامل مع القاهرة المسجلة في قائمة التراث العالمي لاسيما أن ملف إدارة الملف الخاص بالممتلك الثقافي هو أحد متطلبات " اليونسكو" ضمن عمليات التسجيل".



وذكر أن جولة مدبولي اليوم حملت في طياتها عدة رسائل مهمة وحالة أهمها طمأنة الشارع المصري بأن الاهتمام مازال ويزال يتعلق بمناطق القاهرة القديمة قائلًا: " رسالة طمأنة إن الدولة مش جاية تهد القديم ".



وحول عملية الترميم": "التمويل الكامل لكافة المشروعات المطروحة هو تمويل " دولة " وأؤكد على ذلك ونحن لا نتحدث عن الترميم فقط نتحدث عن إعادة تأهيل عمراني بكافة تفاصيله بما يضم ترميم الأثار التي تحتاج لذلك وكذا المباني ذات القيمة التراثية والمسجلة بالإضافة إلى ترميم مباني الأهالي والقاطنين وورشهم بالإضافة لتطوير شبكات الصرف".

