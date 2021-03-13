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طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بأبسط المكونات والمقادير

السبت 13/مارس/2021 - 10:18 م
المكرونة بالبشاميل
المكرونة بالبشاميل
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تعد المكرونة بالبشاميل من أكثر الوجبات التي تلقى قبولاً واسعاً لدى الكثيرين، فهي من الأطعمة الشهية والغنية بالبروتينات، نظرا لمكوناتها الصحية التي تتاخل في تحضيرها.

المكرونة بالبشاميل

ويبحث الكثيرون عن طرق إعداد وتحضير المكرونة بالبشاميل السهلة وغير المكلفة، وهو ما سنسرده لحضراتكم في السطور التالية:

مقادير المكرونة بالبشاميل
نصف كجم لحم مفروم.
نصف كجم مكرونة.
بصلة متوسطة مفرومة.
ملعقة كبيرة من الزيت.
ملح و فلفل أسود.
2 كوب لبن حليب و1 بيضة.
3 ملاعق من الدقيق.
2 ملعقة كبيرة من الجبنة الموتزريلا المبشور.
3 ملاعق كبيرة زبدة مع جوز الطيب.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل
 
إحضار وعاء مليئ بالماء ووضعه على النار.
وضع ملعقة من الملح حتى تنضج.
إضافة مقدار المكرونة الموجودة لمدة 5 دقائق بحيث لا تلتصق المكرونة ببعضها.
 ارفعي المكرونة من الوعاء وقومي بتصفيتها ومن ثم قومي بوضعها في وعاء آخر عميق وقومي مع قليل من الزيت.
تسخين الزيت في إناء علي نار درجة حرارتها متوسطة.
نضع البصل لمدة 5 دقائق حتى تحصلي علي اللون الأصفر الذهبي.
إضافة مقدار اللحم المفروم وقومي بتقليبه من وقت لآخر لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.
تقليل درجة حرارة النار.
إضافة الملح والفلفل لتتبيل الخلطة واتركي الخليط علي النار الهادئة لمدة 20 دقيقة.
 
طريقة تحضير "صوص" المكرونة بالبشاميل

تسخين الزب على نار متوسطة ووضع الدقيق والتقليب.
إضافة مقدار اللبن إلي الخليط السابق بشرط أن يتم خفقها بطريقة جيدة باستخدام المضرب.
ترك الخليط ليبرد قليلاً بعد تماسكه.
 إضافة بيضة مخفوقة مع الصلصة أو الخليط السابق بصورة جيدة.
إضافة جوز الطيب والملح والفلفل.
تسخين الفرن علي درجة حرارة 160 درجة مئوية.
خلط ثلث كمية الصلصة مع نصف كمية المكرونة.
إضافة 2 ملاعق كبيرة الحجم من اللحم المفروم وضعي الخليط كطبقة أولي في الصينية المعدة لعمل مكرونة البشاميل بالفرن.
وضع الكمية المتبقية من اللحم المفروم ومقدار الجبن الموتزريلا مطبقة ثانية فوق الطبقة السابقة.
وضع الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة تقريباً أو حتي يحمر وجهها.
عدم تقطيع المكرونة بالبشاميل إلا بعد أن تبرد.

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