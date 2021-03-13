نائب وزير الإسكان: 500 مليار جنيه قيمة الإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية (فيديو)

قال خالد عباس نائب، وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه يتم التسويق لجذب أكبر 500 شركة في العالم، لتكون لها مقرات إقليمية بالعاصمة الإدارية.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى عبر تغطية خاصة عن «العاصمة الإدارية الجديدة» ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مركز المال والأعمال سوف يستقطب الشركات الدولية، ليكون لها مقرات إقليمية بالعاصمة.



وكشف عن أن الشركات العالمية تبحث عن مقرات إقليمية لها، لذلك تم توفير كل الخدمات لجذبهم، موضحا أنه تم الحصول على قرض من الصين بقيمة 3.7 مليار دولار، سددنا 15 % منه بالجنيه المصري.



وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه تم إنفاق بين 400 إلى 500 مليار جنيه حتى الآن على مشروعات العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية ليست من موازنة الدولة، كما أن الأموال التي تم إنفاقها في العاصمة الإدارية من حصيلة بيع الأراضي.

