باتشيكو يكشف حقيقة أزمته مع شيكابالا وحازم إمام في الزمالك

كشف البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، خلال تواجده مع جماهير القلعة البيضاء في مقر إقامته عن حقيقة أزمته مع محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام ثنائي الأبيض.









وقال باتشيكو: لا يوجد أي خلافات مع محمود عبدالرازق " شيكابالا" ، قبل رحيلي عن التدريب، ولاخبار المتداولة بتوتر العلاقة بيني وبينه بسبب إبعاده عن المشاركة في المباريات غير صحيحة.









باتشيكو أكد في حديثه مع عشاق الزمالك إن سبب استبعاد شيكابالا من المباريات هي الإصابة وعقب التعافي شارك في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي.









الزمالك أعلن يوم الخميس الماضي توجيه الشكر لباتشيكو من منصبه كمدير فني للفريق، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا 2- 0، ببطولة الدوري، حيث أد باتشيكو أن مسئولي الزمالك لم يلبوا أي طلبات له من حيث الصفقات أو رحيل بعض اللاعبين.









وبعد يومين ، قررت اللجنة الثلاثية للزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون خلفا له، ومعه اسامة نبية مدرباً عام.



