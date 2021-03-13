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الإسكان توضح حقيقة إنشاء سور حول العاصمة الإدارية.. وتؤكد: "ليست للأثرياء فقط" (فيديو)

السبت 13/مارس/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نفى خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنشاء سور حول العاصمة الإدارية الجديدة، وأن هذا من ضمن سلسة الشائعات التي يتم إطلاقها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر تغطية خاصة عن "العاصمة الإدارية الجديدة" ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن العاصمة الإدارية مفتوحة أمام الجميع.

وكشف عن أن التخطيط لأي مدينة جديدة يستهدف تواجد كل فئات المجتمع، وستكون هناك مدارس حكومية وخاصة بالعاصمة الإدارية، فالعاصمة الإدارية ليست للأثرياء فقط، إنما لكل فئات الشعب.

وأكد خالد عباس نائب، وزير الإسكان للمشروعات القومية أن جميع مستويات الإسكان متوفرة في العاصمة الإدارية.

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