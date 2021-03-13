غدًا.. "إعلام البرلمان" تناقش بيان وزير السياحة الآثار

تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعها، غدًا الأحد، لمناقشة ما انتهي إليه رأي اللجنة بشأن بيان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار والذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، في وقت سابق، عن تنفيذ وزارته لبرنامح الحكومة "مصر تنطلق" والذي ألقته الحكومة أمام البرلمان السابق.



وتناقش اللجنه في اجتماعها أيضًا، طلب الإحاطة المُقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة موافقة وزارة الآثار على الاستغناء عن قطعة أرض بناحية قرية الإدارة - مركز ملوي - محافظة المنيا.



ومن المُقرر، أن تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الأحد، ولمدة 4 أيام متتالية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

