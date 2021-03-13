Advertisements

غادة والي: 30% من ضحايا الاتجار بالبشر نساء والعنف ضد المرأة زاد بعد كورونا (فيديو)

السبت 13/مارس/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

أكدت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، أنه مع انتشار فيروس كورونا حول العالم تحول الوباء من أزمة صحية لأزمات اجتماعية وإنسانية كبرى ونشاط لعصابات الجريمة، ومع تأثر دول العالم أصبح هناك جرائم كبرى، وكان هناك نشاط أعلى من الجرائم السيبرانية التي تجرى على الأنترنت.

وأضافت غادة والى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه كان هناك صفحات للترويج للتجار في البشر، كما أنه كان هناك صفحات لبيع اللقاحات المزيفة، الإعتداء على الحياة البرية شهدت زيادة في القارة الإفريقية، كما أن العنف ضد المرأة زاد في فترات كورونا.

وأوضحت أنه تم إصدار تقرير دولي يرصد جرائم الإتجار في البشر حول العالم، مؤكدة أن التقرير أظهر نقاط خطيرة، حيث إن 30% من ضحايا الإتجار في البشر نساء، كما أن الإتجار في البشر بين الأطفال النسبة الأعلى للذكور من الإناث والذي يُستخدم في الأنشطة الغير شرعية والتسول.

أخبار تهمك

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 15 ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ يوم

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يومين

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. قائمة الغائبين عن الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

06:51 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين