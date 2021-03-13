غادة والي: 30% من ضحايا الاتجار بالبشر نساء والعنف ضد المرأة زاد بعد كورونا (فيديو)



أكدت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، أنه مع انتشار فيروس كورونا حول العالم تحول الوباء من أزمة صحية لأزمات اجتماعية وإنسانية كبرى ونشاط لعصابات الجريمة، ومع تأثر دول العالم أصبح هناك جرائم كبرى، وكان هناك نشاط أعلى من الجرائم السيبرانية التي تجرى على الأنترنت.



وأضافت غادة والى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه كان هناك صفحات للترويج للتجار في البشر، كما أنه كان هناك صفحات لبيع اللقاحات المزيفة، الإعتداء على الحياة البرية شهدت زيادة في القارة الإفريقية، كما أن العنف ضد المرأة زاد في فترات كورونا.



وأوضحت أنه تم إصدار تقرير دولي يرصد جرائم الإتجار في البشر حول العالم، مؤكدة أن التقرير أظهر نقاط خطيرة، حيث إن 30% من ضحايا الإتجار في البشر نساء، كما أن الإتجار في البشر بين الأطفال النسبة الأعلى للذكور من الإناث والذي يُستخدم في الأنشطة الغير شرعية والتسول.