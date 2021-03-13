أجهزة الأمن تضبط 71 كيلو مواد مخدرة وتنفذ 80 ألف حكماً قضائياً خلال الـ 24 ساعة الآخيرة

قامت أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الآخيرة عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 201 قطعة سلاح ناري، بحوزة 156 متهم، (186) قطعة سلاح أبيض، ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (80545) حكم قضائي متنوع بإجمالي (6461) محكوم عليهم.





وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضمت (11) متهم، إرتكبوا (21) حادث متنوع، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (255) قضية مخدرات، بإجمالى (278) متهم، ضُبط خلالها 71 كيلو مواد مخدرة، (14367) قرص مخدر، وفي مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين ضبط (48) متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (24) متهم، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (333) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة (6 دراجات نارية).





وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (28844) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم