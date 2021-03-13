نجم يوفنتوس السابق يفتح النار على رونالدو

فتح أليسيو تاكيناردي نجم يوفنتوس السابق النار على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب السيدة العجوز، بسبب المباراة التي قدمها "البيانكونيري" والنجم البرتغالي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث ودّع البطولة على يد بورتو.





وبرغم فوز "السيدة العجوز" بنتيجة 3-2 في الإياب، إلا أنه ودع البطولة كونه سقط في لقاء الذهاب (1-2)، على أرض الفريق البرتغالي.





وفي تصريحات لإذاعة (تي إم دبليو راديو)، قال تاكيناردي عن كريستيانو: "لقد حصل على راحة في مباراة لاتسيو، إذن كيف يمكنه أن يقدم مباراة بهذا الشكل؟".





وأضاف: "(فيديريكو) كييزا تحدث إلى التلفزيون، لكنني كنت أنتظر أن يتحدث رونالدو. عليه أيضا أن يعتذر للجماهير".





كما انتقد تاكيناردي فريقه السابق، وقال: "لم أتوقع قط أن أرى يوفنتوس بهذا الشكل، خاصة في الشوط الأول. اختبار بهذه الأهمية كان ينبغي الإعداد له بشكل مختلف".





وتساءل: "كيف يمكن أن يخرج فريق بهذا الأداء بعد خسارته في مباراة الذهاب.. لم يكن ينبغي إضاعة فرصة مثل هذه".





وواجه كريستيانو انتقادات شديدة كونه تسبب في دخول الهدف الثاني لبورتو، وهو الهدف الذي تسبب في خروج اليوفي من المسابقة.



