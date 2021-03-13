دعمهم بـ30 شركة نظافة.. ماذا قدم محافظ الجيزة لأهالي بولاق الدكرور والعمرانية والطالبية؟

تواصل محافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، خطتها التنموية لتحقيق حياة أفضل للأهالي، وتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لخدمتهم في كافة نواحي المعيشة.



وتنقسم محافظة الجيرة إدارياً إلى 9 مراكز ، 11 مدينة، 7 أحياء، 52 وحدة محلية قروية ، 170 قرية تابع، 637 كفر ونجع ومن بين هذه الأحياء الدقي والعجوزة وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية.





وفي النقاط التالية نستعرض لكم ما أنجزته محافظة الجيزة من مشروعات في أحياء الدقي والعجوزة وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية خلال عام:-







- تدعيم الأحياء بـ30 شركة نظافة

- إنشاء ثلاث سلالم مشاة بتكلفة 150 مليون جنيه بنطاق حدائق الأهرام

- حملات مكثفة للتصدي لمخالفات المباني

- حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة التكاتك العشوائية في الشوارع

- إنشاء وتشغيل عدد 5 مدارس خلال عام للحد من الكثافة الطلابية في بولاق الدكرور

- جاري العمل علي إنشاء مدرسة فنية متخصصة في الصرف الصحي

- رصف وتطوير عدد من الشوارع لتسهيل حركة المرور على المواطنين



