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نائب وزير الإسكان: العاصمة الإدارية مستقبل مصر ومنها تدار الدولة (فيديو)

السبت 13/مارس/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن العاصمة الإدارية الجديدة مستقبل مصر.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى عبر تغطية خاصة عن العاصمة الإدارية الجديدة ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن أهمية العاصمة الإدارية تعود لأن بها إدارة الدولة الرئاسية، ومجلس النواب، وحي المال والأعمال.

وتابع نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه من المخطط للعاصمة الإدارية أن تستقبل من 7 إلى 8 ملايين مواطن، ومن المتوقع أن يأتي للعاصمة الإدارية في المرحلة الأولى مليون مواطن.

وكشف عن أنه تم وضع دراسات كاملة وتخطيط شامل للعاصمة الإدارية، مع دراسة جميع الأراضي الصالحة للتنمية في المحافظات، واختيار المناسب منها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والسكنية.

وأضاف أن اختيار موقع العاصمة الإدارية استراتيجي، لا سيما أنها تبعد عن قلب القاهرة 60 كيلو مترًا وبالقرب من قناة السويس.

واستطرد أن إطلاق العمل في العاصمة الإدارية بدأ في مارس 2015، وكان التحدي بسبب انتقادها، موضحا أنه تم وضع مخطط إنشاء العاصمة الإدارية في 2015، وتم البدء بالأحياء السكنية مع إنشاء العاصمة الإدارية.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إلى أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تضم 40 ألف فدان، من أصل 170 ألف فدان، أما المرحلة الثانية يكون بها خدمات وأنشطة تجارية ومدراس لخدمة المواطنين.

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