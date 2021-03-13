إدارة بيراميدز تشيد بفرض الإنضباط على اللاعبين





نال المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إشادة من جانب إدارة النادي بعد حالة الإنضباط التى فرضها على اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.





وحظي ممدوح عيد الإشادة من جانب إدارة النادي بعد استعادة الفريق الإنتصارات التى حققها خلال الفترة الماضية فى جميع البطولات التى يشارك فبها هذا الموسم سواء فى الدوري والكأس والكونفيدرالية.





وتأمل إدارة النادي فى المنافسة بقوة هذا الموسم للحصول على بطولة الكونفيدرالية الأفريقية إلى جانب المنافسة على البطولات المحلية.



