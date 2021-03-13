Advertisements

إدارة بيراميدز تشيد بفرض الإنضباط على اللاعبين

السبت 13/مارس/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
عمرو مصطفى
Advertisements

نال المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إشادة من جانب إدارة النادي بعد حالة الإنضباط التى فرضها على اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وحظي ممدوح عيد الإشادة من جانب إدارة النادي بعد استعادة الفريق الإنتصارات التى حققها خلال الفترة الماضية فى جميع البطولات التى يشارك فبها هذا الموسم سواء فى الدوري والكأس والكونفيدرالية.

وتأمل إدارة النادي فى المنافسة بقوة هذا الموسم للحصول على بطولة الكونفيدرالية الأفريقية إلى جانب المنافسة على البطولات المحلية.

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يومين

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ يوم

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. قائمة الغائبين عن الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

06:51 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين