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أول تعليق من ليفاندوفسكي بعد احتلاله وصافة قائمة الهدافين التاريخيين للبوندسليجا

السبت 13/مارس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعرب الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن سعادته باقتسام المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الألماني.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث خلال فوز فريقه بايرن ميونخ على مضيفه فيردر بريمن 3 /1 اليوم السبت ليرفع رصيده من الأهداف على مدار مشاركاته في البوندسليجا إلى 268 هدفا.

وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم السبت "فخور بالوصول إلى 268 هدفا في البوندسليجا مثل الأسطورة كلاوس فيشر".

وأضاف "دائما أردت أن تساعدني أهدافي في الفوز بالألقاب مع بايرن ميونخ".

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