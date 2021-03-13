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فريق بحثي ينجح في إنتاج تقاوى الطماطم فائقة الجودة بطاقة 60 طن للفدان (فيديو)

السبت 13/مارس/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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نجح فريق من علماء مركز البحوث الزراعية، فى إنتاج تقاوى الطماطم المصرية فائقة الجودة وبأنتاجية بلغت 60 طن فى الفدان.

وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان"على فضائية القاهرة والناس 2، ان مصر فى المرتبة رقم 5 بين دول العالم فى انتاج الطماطم بطاقة 6 مليون طن تزرع على 3 مواسم، ورغم ذلك لا نصدر سوى 3 % فقط من الأنتاج، لافتا الى ان التقاوى المصرية الجديدة سوف ترفع انتاجية الفدان الى 60 طن للفدان وتوفر على الدولة ملايين الجنيهات التى كانت مخصصة للأستيراد.


وأوضح غانم أن التقاوى الجديدة للطماطم المصرية يصل طولها داخل الصوب الزراعية الى 4 امتار، وان المشروع يعمل بمتابعة وتكليفات يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.


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