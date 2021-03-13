استشاري تغذية: الدهون النباتية آمنة فى الصناعات الغذائية





أكد الدكتور عاطف فايز أستاذ التغذية بمستشفيات جامعة عين شمس، أن استخدام الدهون النباتية فى الصناعات الغذائية آمنة تماما، على صحة الإنسان.



وقال الدكتور عاطف فايز للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس، ان الدهن النباتى دون غذائية آمنة تماما على صحة الانسان وبدأ استخدامها فى تصنيع الالبان منذ الستينات، ثم تم استخدامها فى تصنيع الأجبان لجودتها وثمنها الذى يقل عن الدهن الطبيعى 5 اضعاف.



وأوضح خبير التغذية أن 35% من طاقة الانسان من مصادر دهنية، وانه الدهون النباتية سهلة الأحتراق فى جسم الانسان خاصة بعد عمر الـ40، لافتا الى ان استخدام زيوت النخيل فى التصنيع الغذائى بسبب ضعف انتاجية الالبان الطبيعية امام التوسع فى الاستهلاك.



