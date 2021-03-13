مزارعو المغرة يطالبون بشبكة صرف زراعي لحماية أراضيهم من الملوحة (فيديو)

طالب منتفعو أراضى المغرة التابعة للمشروع الرئاسى لزراعة الـ1.5 مليون فدان والبالغة مساحة أراضيهم 281 الف فدان بسرعة توصيل المياه العذبة من محطة جنوب ترعة الحمام بمطروح، لأنقاذ زراعاتهم من الذبول بسبب ملوحة التربة البالغة 12 الف جزء فى المليون، الى جانب استغلال مياة الخزان النوبى فى الزراعة للحفاظ على أراضيهم.



وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان ملوحة اراضى المغرة البالغة 281 الف فدان تهدد استمرار الزراعة فيها، وان أمل المزارعين فى توصيل مياه محطة الحمام بمطروح اليهم، الى جانب استغلال الخزان النبوى فى باطن الارض بحفر بئر استكشافى لتحليا المياة وبدأ الأعتماد عليها فى الزراعة.



وأوضح غانم ان مزارعى المغرة، يطالبون بعمل شبكة للصرف الزراعى حفاظا على اراضيهم من الملوحة، بسبب تراكم المياة فى طبقات الارض، الى جانب استبدال المناطق الصخرية والطفلة والتى لا يصلح فيها الزراعة بأراضى اخرى يمكن زراعتها بدلًا من اهدار ملايين الجنيهات بلا فائدة.





