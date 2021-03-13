الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن تفاصيل التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لخلافة البرتغالي جايمي باتشيكو في تدريب القلعة البيضاء.





تفاصيل تعاقد الزمالك مع كارتيرون





وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ووقع العقود فى حضور وفد من مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء.





وتابع المصدر أن مدة عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك موسم ونصف فيما يضم جهازه المعاون مدرب الأحمال البرتغالي ماكيدا فيرناندو.





واتفقت إدارة الزومالك مع المدرب الفرنسي على وضع بند بقيمة 150 ألف دولار كشرط جزائى





وأتم المصدر مشيرا إلى أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، وضع شرطًا أساسيًا فى التعاقد مع نادى الزمالك، وهو عدم وجود مدير للكرة أو مشرف على الكرة.



