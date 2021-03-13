وزير المالية يكشف موعد إقرار الموازنة الجديدة

كشف محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم عرض مشروع الموازنة العام المالي الجديد على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع المقبل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس النواب.

الوزير إن الشغل الشاغل للرئيس السيسي تحقيق التنمية في كل أنحاء الجمهورية، وأن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال ثلاث سنوات تبلغ نحو 600 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الصعيد بما فيه محافظة قنا، سيحظى بقدر كبير من الاهتمام في إطار هذا المشروع التاريخي غير المسبوق الذي يتبناه الرئيس السيسي، من أجل تيسير سبل العيش الكريم.

وأضاف الوزير، أننا نمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» في يونيه المقبل، بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.